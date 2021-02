Raad Goes: onderzoek de haalbaarheid Roze Zaterdag 2023

on

Een meerderheid van de gemeenteraad van Goes wil dat het college van Burgemeester en Wethouders de stichting Goes Marketing verzoekt om met de initiatiefnemers van Roze Zaterdag om tafel gaat zitten om de financiële haalbaarheid van het evenement te onderzoeken.

Als het aan LHBT-netwerk Zeeland en het COC liggen, wordt het jaarlijkse evenement in 2023 in Goes gehouden. Eerder hield het college de boot af: te duur en een te beperkte doelgroep.

Veel fracties in de gemeenteraad zien zo’n evenement wel zitten. PvdA, GroenLinks, VVD en D66 dienden een motie in om het geld dat Goes Marketing jaarlijks krijgt voor boven-regionale evenementen en die door de coronacrisis niet doorgaan, te reserveren voor Roze Zaterdag. De verantwoordelijk wethouder moest daarop bekennen dat het geld toch was uitgegeven.

Daarop werd de motie aangenomen die het college opdraagt Goes Marketing te laten onderzoeken of Roze Zaterdag haalbaar is.

Volgens VVD-gemeenteraadslid Chantal Peereboom heeft Goes Marketing de kennis in huis om co-financiering te zoeken. Alleen de fractie van SGP/CU stemde tegen. Deze fractie vroeg zich af – net als het CDA overigens – of het geld niet beter kan worden besteed aan bijvoorbeeld anti-discriminatieprojecten op scholen.

(Bron: PZC)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws