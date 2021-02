Gemeente Goes heeft geen geld over voor Roze Zaterdag

on

De gemeente Goes is niet van plan 50.000 euro uit te trekken voor het organiseren van Roze Zaterdag in 2023. Het plan om het evenement naar Goes te halen, komt van LHBT-netwerk Zeeland en het COC.

De organisaties hadden de gemeente om een bijdrage gevraagd.

Wethouder Joost de Goffau (CDA) vindt 50.000 euro te veel. ‘Het is een evenement dat maar een dag duurt en gericht op één specifieke doelgroep. Ons beleid is er juist op gericht aandacht aan alle doelgroepen te besteden.’

Bovendien vindt de wethouder het in tijden waarin gemeenten goed op de centen moeten letten niet verantwoord om zoveel geld in zo’n evemement te steken.

Als de organisatoren zelf het benodigde geld bij elkaar halen, wil de gemeente wel een ‘faciliterende rol’ spelen.

Roze Zaterdag is een jaarlijks evenement dat elk jaar in een andere gemeente wordt gehouden. Roze Zaterdag is nog nooit in een Zeeuwse plaats gevierd.

(Bron: PZC; foto LHBT Netwerk Zeeland – Marjolein Annegarn)

