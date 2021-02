Avondklok Roze Golf: Op bezoek in homovriendelijke Le Mans

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: op bezoek in Le Mans.

Dwalen door Le Mans langs de toeristische trekpleisters zoals de kathedraal en het circuit. Maar ook op bezoek bij de homovereniging van Le Mans om te horen hoe homovriendelijk Le Mans is. De Roze Golf was er in 2011 en een verslag van dat bezoek was te horen in de Roze Golf van 14 augustus 2011:

Kijk hier voor meer informatie over Le Mans.

