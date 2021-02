Zeeuws netwerk wil Roze Zaterdag in 2023 naar Goes halen

on

Als het aan LHBT Netwerk Zeeland ligt, wordt Roze Zaterdag in 2023 in Goes gehouden. De stichting heeft de gemeente Goes om medewerking en een subsidie van 50.000 euro gevraagd

De gemeente Goes kan volgens de regionale krant PZC nog niet reageren op het verzoek.

Roze Zaterdag bestaat al sinds de jaren zeventig en wordt jaarlijks in een andere stad gehouden, maar nog nooit in een Zeeuwse stad.

‘Dat wordt dus wel eens tijd’, zegt Stefano La Heijne-Frans van het netwerk. Hij wil het evenement graag in Goes houden, omdat de gemeente al een regenbooggemeente is en centraal in Zeeland ligt. ‘De manier waarop Goes het LHBT-beleid uitvoert, bevalt ons prima en als ik kijk naar de samenstelling van de gemeenteraad zie ik wel kansen om tot een goede samenwerking te komen.’

Het LHBT Netwerk Zeeland wil Roze Zaterdag samen met het COC organiseren, ‘zodat we er samen een professionele dag van kunnen maken.’

De bedoeling is om de hele provincie te betrekken bij het evenement. ‘Je kunt bijvoorbeeld in bioscopen in heel Zeeland roze films vertonen’, noemt La Heijne-Frans als voorbeeld. De plannen worden uitgewerkt in een zogenoemd bidbook, dat wordt ingediend bij de coördinerende Stichting Roze Zaterdag Nederland.

Ook in Enschede zijn plannen om Roze Zaterdag in 2023 te organiseren. Dit jaar is Roze Zaterdag in Leeuwarden, in 2022 in Rotterdam.

(Bron: PZC; foto: LHBT Netwerk Zeeland – Marjolein Annegarn)

