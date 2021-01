Roze Golf 10-01: Mrs & Mr Senior Pride over roze ouderenzorg

on

Lenie van Breda en Ralph Kleinbussink werden eind vorig jaar uitgeroepen tot Mrs & Mr Senior Pride vanwege hun inzet voor roze senioren.

Lenie en Ralph kenden elkaar niet. De Roze Golf bracht ze samen en er ontstond een gesprek over ouderenzorg in het algemeen en over roze ouderen zorg in het bijzonder.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 10 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Een gesprek met Ralph Kleinbussink was te horen in de Roze Golf van 1 november 2020.

