Veldrijder Justin Laevens wil met coming-out voorbeeld zijn

on

Eén van de deelnemers aan het Belgisch kampioenschap veldrijden komende zondag, de 19-jarige Justin Laevens, is uit de kast gekomen. Ongeveer een jaar geleden vertelde hij zijn ouders dat hij’ liever mannen ziet dan vrouwen’.

Hij vertelt nu over zijn geaardheid in een gesprek met Sport Nu.

‘Ik vond het niet moeilijk om mij te outen, maar in de sport is het wel moeilijk, want ik ken geen enkele andere renner die homo is, maar misschien zitten er nog meer in hun schelp verborgen.’ Voor hen hoopt hij een voorbeeld te zijn.

‘Het is een grote stap. Ik was vooral bang van de reacties van de grotere renners of ploegen. Dat ze me anders zouden bekijken. Ik denk en hoop dat dat niet het geval is.’

Het crosstalent Justin Laevens staat zondag aan de start van de kampioenschap veldrijden achteraan tussen de profs.

(Bron: Sport Nu; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws