Mr en Mrs Senior Pride bekend gemaakt op Roze Ouderendag

De nieuwe Mrs en Mr Senior Pride zijn bekend gemaakt tijdens de Nationale Roze Ouderendag in Utrecht. Lenie van Breda is verkozen tot Mrs Senior Pride 2020 en Ralph Klein Bussink tot Mr Senior Pride.

De verkiezing is georganiseerd door Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland.

Lenie van Breda heeft er voor gezorgd dat zestien locaties van BrabantZorg, een grote zorgorganisatie in Brabant, het Roze Loper-certificaat voor LHBTI vriendelijkheid in Zorg en Welzijn hebben gekregen. Dat betekent dat LHBTI-ouderen die daar wonen, zichzelf kunnen zijn en dat er aandacht is voor wie ze zijn.

Ralph Klein Bussink is jaren actief geweest binnen COC Deventer. Hij zat onder meer in de werkgroep Aids en gaf hij – samen met de GGD – Hiv voorlichtingen. Hij deed optredens met de ‘SOA-sisters’ om op ludieke wijze aandacht voor HIV en AIDS te vragen. Binnen de Roze 50+ ambassadeurs is Ralph Klein Bussink actief om zorg- en welzijnsinstellingen te wijzen op het belang van aandacht voor roze ouderen.

Om aandacht te vragen voor LHBTI-ouderen in Nederland organiseerde Roze 50+ voor de zesde keer de Nationale Roze Ouderendag. Door de coronamaatregelen vond er een klein evenement plaats in Tivoli Vredenburg Utrecht waarbij dertig mensen aanwezig waren. Daar vond ook de uitreiking plaats van de verkiezing Mr en Mrs Senior Pride. De winnaars werden met een live-verbinding thuis verrast met het nieuws.

(Bron: Roze 50+; foto: Facebook)

