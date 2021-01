Roze Golf op de radio is zondag om 18:00 uur vanwege voetbal

on

De Roze Golf van zondag 10 januari wordt niet uitgezonden op het vaste tijdstip, maar eerder: na het nieuws van 18:00 uur. De verschuiving heeft te maken met de verplaatste voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles – Top Oss.

Deze wedstrijd zou vrijdagavond worden gespeeld, maar is op verzoek van de Deventer club verplaatst naar zondag. De wedstrijd begint om 20:15 uur en is in theorie weliswaar om 22:00 uur afgelopen, maar in de praktijk loopt een voetbalwedstrijd altijd een aantal minuten uit.

In goed overleg met de collega’s van de sport en de programmaleiding is besloten de Roze Golf voor een keer eerder uit te zenden en wel tussen 18:02 en 18:30 uur, zodat er na tien uur alle ruimte is voor de eventuele uitloop van de wedstrijd en een nabeschouwing.

In de Roze Golf is het gesprek te horen dat Mr & Mrs Senior Pride hadden over ouderenzorg in het algemeen en roze ouderen zorg in het bijzonder.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

