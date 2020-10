Roze Golf 01-11: Ralph Kleinbussink is Mr Senior Pride 2020

on

Ralph Kleinbussink uit Deventer is uitgeroepen tot Mr Senior Pride 2020. Hij is al jaren actief bij het COC in Deventer, waarvan hij al 45 jaar lid is. Hij gaf onder meer samen met de GGD voorlichting over veilig vrijen.

Tegenwoordig is Ralph ‘Roze 50+ ambassadeur‘ en zet hij zich om de positie van roze senioren te verbeteren.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Ralph Kleinbussink.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel