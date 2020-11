Kijktip: IDFA-film over vervolging van homo’s in Tsjetsjenië

on

Homo’s en transgenders zijn in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië door een dodelijke zuiveringscampagne hun leven niet zeker.

Sinds 2016 voert de leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, een campagne om ‘het bloed van de Tsjetsjeen te zuiveren’ door LGBTQ+-ers vast te houden, te martelen en uit te moorden.

In Welcome to Chechnya volgt filmmaker David France het Russische LHBT-netwerk dat sinds 2017 Tsjetsjeense homo’s en lesbiennes laat onderduiken en humanitaire visa in het Westen regelt. In twee jaar werden 151 Tsjetsjenen in veiligheid gebracht. Het werk verloopt sinds het uitbreken van het COVID-19-virus moeizaam.

De Russische krant Novaja Gazeta onthulde in april 2017 dat homo’s en lesbiennes in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië stelselmatig worden opgejaagd, opgesloten, gemarteld en soms vermoord. Eén van de slachtoffers is de in Grozny geboren zanger Zelimkhan Bakayev.

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (foto) en zijn regering hebben meldingen over het vervolgen van homoseksuelen altijd ontkent en herhaaldelijk verklaard dat er geen homo’s in de regio zijn.

De documentaire Welcome in Chechnya is te zien op IDFA en op 27 november om 22.25 uur op NPO2 als 2Doc.

