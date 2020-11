COC Twente Achterhoek steekt eenzamen hart onder de riem

on

De lichtkrant van filmhuis Concordia in Enschede toonde een dag lang de tekst ‘Je bent niet alleen’ met als afzender: COC Twente Achterhoek. De lichtkrant was gedoofd omdat het filmhuis vanwege de de aangescherpte coronamaatregelen gesloten is.

Concordia plaatste een oproep op sociale media en via de lokale radio om met een zinvolle invulling – ‘een lichtpuntje’- voor de lichtkrant te komen, waarop normaal gesproken de films worden aangekondigd.

COC Twente Achterhoek kwam met de tekst: ‘Je bent niet alleen’.

‘Omdat eenzaamheid in de groep van LHBT+’ers sowieso bovengemiddeld speelt, verspreiden we in deze periode van extra sociaal isolement graag een lichtpuntje. Natuurlijk is de boodschap bedoeld voor eenieder die deze wil ontvangen’, aldus de motivatie van het COC Twente Achterhoek om op de lichtkrant te komen.

Vanaf donderdag is het filmhuis weer open.

(Bron: Roze Golf, COC Twente Achterhoek; foto: COC Twente Achterhoek)

Categorieën:En verder, Overijssel