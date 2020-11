Transgender Gedenkdag met online herdenking vanuit Zwolle

on

Vrijdag is het Transgender Gedenkdag. In Zwolle is er een online herdenking, die wordt georganiseerd door Club T Zwolle en TNN, met ondersteuning van de gemeente Zwolle.

Aan het woord komen onder andere de burgemeester van Zwolle, Peter Snijders en de voorzitter van TNN, Brand Berghouwer.

Ook in Amsterdam is er een online bijeenkomst. In Den Haag worden posters opgehangen.

Geweld

Dagelijks hebben transgender personen over de hele wereld te maken met uitsluiting en discriminatie. Ook in Nederland worden zij geregeld mishandeld of bedreigd. En hoewel er regelmatig aandacht voor wordt gevraagd en actie wordt gevoerd, neemt het geweld niet af, zegt het Transgender Netwerk Nederland (TNN).

‘We moeten dit soort geweld als samenleving niet accepteren’, zegt TNN-voorzitter Brand Berghouwer in het NOS Radio 1 Journaal.

‘Onbeschrijfelijk’

Het netwerk publiceerde vorig jaar een onderzoek naar het soort mishandeling of bedreiging waarmee transpersonen te maken krijgen. Uit een enquête waarop 316 transpersonen reageerden, bleek dat zij zeven keer vaker te maken hebben met geweld. Dat aantal is vergelijkbaar met cijfers uit 2015. ‘Het is onbeschrijfelijk, wat deze mensen meemaken’, zegt Berghouwer.

In het rapport vertellen respondenten waar ze mee te maken krijgen, als ze zichtbaar transpersoon zijn. ‘Elke dag vieze blikken, ik ben bespuugd, uitgescholden en in elkaar geslagen. Eén keer zelfs met een gebroken fles, waar ik nog steeds littekens van heb’, zegt een van de respondenten. Een ander laat weten: ‘Tot twee keer toe is mijn pruik van mijn hoofd gerukt en vernield. Inmiddels ga ik nog maar weinig in de buurt over straat.’

In de Roze Golf van zondag 15 november vertelde Caroliene Ros over Transgender Gedenkdag.

(Bron: NOS, TNN, Roze Golf; foto: TNN)

