Krant: Minstens 100 homo’s zitten gevangen in Tsjetsjenië

Homoseksualiteit bestaat niet in Tsjetsjenië. Althans, als je de woordvoerder van president Kadyrov moet geloven. En bestaan ze wel, dan mag je ze best opsluiten en zelfs om het leven brengen, vindt het hoofd van de Raad voor de Mensenrechten in Tsjetsjenië, Heda Saratov.

De twee reageerden op een groot artikel in de onafhankelijke krant Novaja Gazeta. Daarin stond dat in Tsjetsjenië op z’n minst honderd mensen zijn gedetineerd omdat ze homoseksueel zijn. Drie mensen zouden zijn omgekomen.

Schande

Homoseksualiteit is volkomen taboe in het overwegend islamitische Tsjetsjenië. De schande is groot als zoon, dochter of een ander familielid homoseksueel blijkt te zijn of er zelfs maar van wordt verdacht. Dat eindigt niet zelden in de dood van de betrokkene.

Saratov vindt dat heel gewoon. Volgens haar is homoseksualiteit erger dan oorlog. ‘Als je je ogen ervoor sluit, weet ik zeker dat onze samenleving uit elkaar zal vallen. Dit is een kwaad dat iedere Tsjetsjeen zal bestrijden’, zei ze tegen een radiozender.

Leugens

Saratov vertelde dat er bij haar mensenrechtenraad geen klachten zijn binnengekomen over opsluiting of dodelijk geweld tegen homo’s. Maar als dat wel gebeurt ‘zou ik die niet eens in overweging nemen’.

Volgens Kadyrovs woordvoerder Karimov staat het artikel in Novaja Gazeta vol met ‘leugens en desinformatie’ en is het er enkel op gericht om Tsjetsjenië zwart te maken. Het kan helemaal niet kloppen, zei hij tegen persbureau Tass, want ‘je kunt mensen die helemaal niet bestaan in onze republiek niet opsluiten en onderdrukken’. En als ‘zulke mensen’ wél bestaan, ‘dan hoeft de politie zich helemaal geen zorgen te maken, omdat hun verwanten ze ergens heen zouden sturen waar ze niet van terugkeren’.

(Bron: NOS)

