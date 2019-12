Zes gemeenten in regio Zwolle tekenen LHBTI-verklaring

on

Zes gemeenten in de regio Zwolle hebben afgesproken zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van hun LHBTI-inwoners te bevorderen.

De deelnemende gemeenten zijn Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Steenwijkerland en Zwolle.

De zogenoemde ‘Verklaring van Inzet’ werd maandagmiddag tijdens het Regenboogfestival op het Deltion College in Zwolle ondertekend. Het festival heeft tot doel om professionals, beleidsmakers en bestuurders te inspireren en aan te zetten om aandacht te hebben voor en werk te maken van LHBTI-beleid.

De ‘Verklaring van Inzet’ is een gevolg van de eerder dit jaar verschenen ‘Nashville Verklaring‘. Met subsidie van het Rijk zijn op proef vier regionale samenwerkingsverbanden opgezet, waarbij een gemeente de kartrekker is. In dit samenwerkingsverband is dat de gemeente Zwolle.

Op de foto: v.l.n.r. de wethouders Jan Uitslag (Dalfsen), Klaas Sloots (Zwolle), Irma van der Sloot (Kampen), Gitta Luiten (Hardenberg) en Trijn Jongman (Steenwijkerland). De gemeente Ommen was niet vertegenwoordigd.

(Bron en foto: Roze Golf)

