Roze Golf 01-12: Michael Berg over zijn nieuwe boek ‘Ik Zie Je’

on

Van schrijver Michael Berg is onlangs zijn negende, spannende boek verschenen: ‘Ik zie je’. In het boek gaat bestsellerauteur Carol Brodie naar Frankrijk in de hoop inspiratie te vinden.

In plaats van te schrijven raakt Carol geïntrigeerd door haar overbuurvrouw die naakt baantjes trekt in haar zwembad. Op een avond heeft de vrouw bezoek van een man en ziet Carol hoe de twee ruzie krijgen en dat de vrouw de man neerslaat. Dood? In plaats van de politie te bellen, besluit Carol zelf uit te zoeken wat er is gebeurd.

In de Roze Golf een gesprek met de auteur over thrillers, zijn nieuwe boek en de roze rand in het verhaal.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel