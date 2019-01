‘Nashville Verklaring’ leidt tot discussie onder christenen

on

Honderden Nederlandse predikanten en voorgangers hebben hun handtekening gezet onder de Nederlandse versie van de zogenoemde Nashville Verklaring over ‘Bijbelse seksualiteit’.

Anderen krijgen zaterdag het verzoek om de verklaring te ondertekenen.

De Nashville Verklaring is in 2017 in Amerika opgesteld en bestaat uit veertien artikelen waarin staat dat het huwelijk door God is bedoeld als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Homoseksuele relaties worden afgewezen , evenals het goedkeuren van ‘transgenderisme’.

Het is een reactie op de manier waarop er in de huidige westerse cultuur wordt omgegaan met gender, geaardheid en seksualiteit.

Worstelingen

Dominee Van Reenen van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oldebroek heeft de verklaring niet alleen ondertekend, hij heeft ook aan de vertaling gewerkt.

‘Het homohuwelijk is uiteindelijk het kapotmaken van de orde die God heeft gemaakt,’ zegt Van Reenen tegen Omroep Gelderland. Hij erkent wel het bestaan van homoseksuele gevoelens. ‘Er zijn velen met allerlei worstelingen. Wat dat betreft hoop ik dat de christelijke gemeente een plek is waar je je hart kunt luchten.’

‘Niet door de beugel’

Niet alle christelijke voorgangers zijn het eens met de tekst.



Emeritus PKN-voorganger Bart Bomer uit Doesburg, zelf ook homo, is tegen de Nasville Verklaring. ‘Dat kan gewoon niet door de beugel. In de eerste plaats niet op het kerkelijk erf, maar ook in de samenleving kan het zo langzamerhand niet meer.’ Bomer zegt tegen Omroep Gelderland niet te spreken te zijn over deze passage:

‘WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft ingesteld als een homoseksuele, polygame of poly-amoreuze relatie. ‘

‘Ik begin dan al inwendig te steigeren omdat het bijna de suggestie wekt dat een homoseksuele relatie ook polygaam is. Het gaat in het huwelijk om liefde en trouw.’

Zondaren

Van Reenen wijst nog op de algemene boodschap van de verklaring. ‘In dit manifest staan heel wat dingen die echt over de kern gaan. De kern is wat mij betreft dat God degene is die Heer is over het leven. Het tweede is dat alle mensen gezondigd hebben. Er is geen verschil tussen homoseksuelen en heteroseksuelen, uiteindelijk zijn we allemaal zondaren.’

Zaterdag wordt de verklaring verder verspreid in reformatorische kring, de meest conservatieve christenen in Nederland.

(Bron: Omroep Gelderland, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad)

