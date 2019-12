COA moet zedendelicten in asielzoekerscentra onderzoeken

on

Het COA moet onderzoek doen naar het afraden door medewerkers van het aangifte doen van een zedendelict. Medewerkers in asielzoekerscentra zouden asielzoekers die het slachtoffer zijn van een zedendelict op het hart drukken de zaak te laten rusten.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (foto) wil een onderzoek naar de werkwijze van het COA naar aanleiding van enkele verkrachtingszaken, meldt De Stentor.

LGBT Asylum Support stuurde dinsdag een rapport naar de staatssecretaris. Voorzitter Sandro Kortekaas beschrijft in het rapport drie zedendelicten, waarvan er twee in Dronten werden gepleegd en één in een AZC in het zuiden van het land. In alle drie gevallen werd de slachtoffers geadviseerd geen aangifte te doen.

Gedrogeerd

De uit de Golfregio gevluchte homoseksuele asielzoeker Elya zegt in mei gedrogeerd en verkracht te zijn in AZC Dronten door twee mannen waarmee hij een bungalow deelde. ‘”Laat het gaan, doe geen aangifte”’, zeiden medewerkers van het COA. Waarom? Ze willen een goed imago behouden en doen voorkomen alsof iedereen er veilig is. Een aangifte van verkrachting verstoort dat beeld’, zegt Elya in De Stentor.

Protocol

Sandro Kortekaas pleit in de brief aan Broekers-Knol voor een strikt protocol. ‘Daarin moet onder meer staan dat slachtoffers en verdachten zo snel mogelijk uit elkaars buurt worden gehaald en dat COA-medewerkers slachtoffers in contact brengen met de politie en andere betrokken partijen.’

(Bron: De Stentor, LGBT Asylum Support; foto Arenda Oomen – Rijskoverheid)

