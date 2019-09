Voorzitter voetbalbond: doorspelen bij homofobe spreekkoren

on

Voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond is tegen het staken van wedstrijden als vanaf de tribune homofobe spreekkoren klinken.

Nieuwe regels van de onafhankelijke organisatie van de Franse profcompetitie verplichten scheidsrechters om wedstrijden stil te leggen als er door supporters homofobe leuzen of spreekkoren te horen zijn.

Diverse wedstrijden zijn daardoor al stilgelegd; de eerste keer dat dat gebeurde was tijdens de wedstrijd AS Nancy tegen FC Le Mans, vrijdag 16 augustus.

‘Ik zou de wedstrijden niet staken, ik ben daar totaal op tegen’, zei Le Graët van de Fédération Française de Football dinsdag op de Franse radio.

‘Voetbal is voor iedereen uit alle sociale klassen. We moeten niet gegijzeld worden door homofobie. Het is niet goed om een wedstrijd om die reden stil te leggen. Ik zou alleen stoppen bij racisme of om veiligheidsredenen.’

De voorzitter van de voetbalbond zei in het radio-interview dat hij homofobie in het voetbal wil uitbannen via een andere manier dan het onderbreken van wedstrijden.

“Ik accepteer het niet dat mensen denken dat de voetbalwereld homofoob is. We zullen ervoor zorgen dat het verdwijnt, maar het staken van wedstrijden is iets anders.’

(Bron: RTL Nieuws, Nu.nl; foto: FFF)

