Franse scheidsrechter stopt wedstrijd na homofoob gezang

De voetbalwedstrijd AS Nancy tegen FC Le Mans in de tweede divisie is vrijdagavond stilgelegd door de scheidsrechter. Supporters van Nancy hieven homofobe spreekkoren aan.

In de 27ste minuut van de wedstrijd staakte scheidsrechter Mehdi Mokthari de wedstrijd. Spelers van Nancy riepen hun aanhang op te stoppen met hun spreekkoren en de stadionspeaker waarschuwde dat de wedstrijd zou worden afgebroken.

Het voor het eerst dat een scheidsrechter in de Franse competitie een wedstrijd stilgelegd vanwege homofobe spreekkoren.

‘Deze nummers horen niet thuis in een voetbalstadion’, zei voorzitter Jean-Michel Roussier van Nancy na de wedstrijd.

Felicitaties

Mokhtari’s actie werd geprezen door minister van sport Roxana Maracineanu.

‘Ik feliciteer scheidsrechter Mehdi Mokhtari en de afgevaardigde van de LFP (Ligue de Football Professionnel) Alain Marseille die hun verantwoordelijkheid namen en besloten de voetbalwedstrijd tussen Nancy en Le Mans te onderbreken voor homofobe beledigingen’, tweette ze. ‘Het is de eerste keer. En de laatste, hoop ik.’

Marlene Schiappa, de Franse minister voor gendergelijkheid, tweette: ‘Felicitaties aan scheidsrechter Mehdi Mokhtari voor het moedig onderbreken van de wedstrijd tegen homofobe liedjes gezongen in Nancy-Le Mans. Voetbal is een spannende sport. Het moet zo blijven voor iedereen.’

