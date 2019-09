Ophef over zoenend stel leidt tot run op stripboek in Brazilië

on

De burgemeester van Rio de Janeiro heeft geprobeerd een stripboek met twee zoenende mannen uit de rekken van de boekenbeurs in zijn stad te laten weghalen.

Burgemeester Marcelo Crivella eiste dat het boek Avengers: The Children’s Crusade van de beurs Bienal Do Livro Do Rio zou worden verwijderd, omdat de inhoud volgens hem niet geschikt is voor minderjarigen.

In het stripboek is te zien hoe Wiccan en Hulkling elkaar zoenen.

Kwaadaardig gedrag

Volgens Crivella is homoseksualiteit ‘kwaadaardig gedrag’, hoewel het homohuwelijk sinds 2013 legaal is in Brazilië. ‘Mensen, we moeten onze kinderen beschermen’, schreef hij op Twitter. ‘Daarom hebben we beslist dat de organisatoren van de biënnale boeken verzamelen met inhoud die niet geschikt is voor minderjarigen. Het is niet juist dat ze al vroeg toegang krijgen tot onderwerpen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd.’

De organisatoren van de boekenbeurs spanden een kort geding aan tegen het besluit van de burgemeester en werden door de rechter in het gelijk gesteld.

Uitverkocht

Alle ophef rond de strip, leidde er toe dat het boek in korte tijd was uitverkocht. De twee zoenende mannen verscheen zaterdag groot op de voorpagina van de Braziliaanse krant Folha de São Paulo.

De reeks Children’s Crusade is al zeven jaar te koop in Brazilië. Het album met de zoenende mannen werd drie jaar geleden uitgebracht.

(Bron: RTL Nieuws, het Laatste Nieuws; afbeelding: Folha de São Paulo)





