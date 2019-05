Anderson legt zich neer bij inreisverbod: het is jullie gemis

on

De Amerikaanse prediker Steven Anderson heeft geen officieel bericht gekregen van de Nederlandse overheid of een Europese instantie over het inreisverbod dat hem is opgelegd. Hij zegt tegen de NOS dat hij via via hoorde dat hij niet welkom is.

Woensdagochtend werd bekend dat de ‘haatprediker’ niet welkom is in Nederland en de rest van de Schengenzone, omdat het kabinet ‘krachtig wil optreden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld’.

Anderson is onder meer van mening dat homo’s geëxecuteerd moeten worden. Ook is hij tegen condooms, twijfelt hij aan bewijzen over de Holocaust en heeft hij oud-president Obama dood gewenst.

‘Ik heb dit al eerder meegemaakt’, zegt Anderson. ‘Ze nemen dan contact op met de vliegmaatschappij, met de spoorwegen. Ik ga niet tien uur in een vliegtuig zitten, om vervolgens vijf uur lang te worden verhoord en dan weer op een vliegtuig naar huis te worden gezet. Wat heeft dat voor zin?’

Anderson legt zich weliswaar neer bij het besluit hem te weren, maar is het er niet mee eens. ‘Ik predik Gods woord. Nederland heeft een lange traditie van christelijke godvrezendheid en nu wordt een man van God geweigerd. Het is bizar hoe Nederland nu een Sodom en Gomorra is geworden. Europa wordt alleen maar goddelozer.’

In een zelf opgenomen video zegt hij: ‘Als zij een bijbelgelovige prediker afwijzen, die het woord van God wil verkondigen, dan is dat hun gemis.’

‘Ik veeg het stof van mijn schoenen en ga naar de volgende plek.’

De Amerikaan zou op 23 mei naar Amsterdam komen om daar te spreken. Verschillende politieke partijen, homobelangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël riepen eerder al op om Anderson de toegang tot Nederland te ontzeggen.

