Roze Golf 05-05: De roze chansons van Christophe Sandevoir

Christophe Sandevoir is presentator/programmamaker bij een Frans radiostation en speciaal voor de Roze Golf heeft hij Franse liedjes geselecteerd die gaan over homoseksualiteit.

Christophe is gek op Nederland. Zo viert hij graag Koningsdag in Amsterdam of Utrecht en is hij met enige regelmaat in Eindhoven te vinden in het Daf Museum. Hij heeft namelijk zelf een aantal Dafs, waaronder een 55 Coupé.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 5 mei tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

