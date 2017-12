Eerste homostellen in Australië registreren zich voor huwelijk

on

In Australië hebben zaterdag de eerste homostellen zich laten registreren voor een huwelijk. Er geldt na registratie een wachttijd van een mand, voordat het huwelijk kan worden voltrokken. Het eerste homohuwelijk in Australië wordt op 9 januari voltrokken.

In eerdere berichten werd gesproken dat trouwen voor homo’s en lesbiennes met ingang van februari mogelijk was.

Het parlement stemde donderdag in met het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Eerder had een meerderheid van de bevolking zich in een referendum al voor het homohuwelijk uitgesproken.

Door de wet zijn huwelijken tussen Australische homo’s en lesbiennes die in het buitenland zijn gesloten met onmiddellijke ingang rechtsgeldig.

Ter gelegenheid van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht was het Sydney Opera House uitgelicht in roze en in de kleuren van de regenboog.

(Bron en screenshot: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws