Nieuwe afleveringen Hehobros laatste week van het jaar online

In de laatste week van het jaar zet de VPRO dagelijks een nieuwe aflevering van Hehobros op YouTube. Hehobros draait om de twee beste vrienden Kevin Hassing (links op de foto) en Pepijn Schoneveld, de een homo, de andere hetero.

Het is de tweede reeks van de comedyserie. De afleveringen laten zien hoe Kevin en Pepijn omgaan met liefdesverdriet, vreemdgaan, paniek en de waarde van vriendschap. De twee schreven zelf het scenario. Er zijn gastrollen van Sanne Langelaar, Leendert de Ridder, Berit Companjen en Fem Petraeus. De regie is dit jaar in handen van Jamille van Wijngaarden .

Hehobros – 27 tot en met 31 december, dagelijks een nieuwe aflevering op het VPRO YouTube kanaal en op vpro.nl/hehobros. Daar zijn ook de eerdere afleveringen (terug) te zien.

Categorieën:En verder