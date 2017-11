Meerderheid in Australië voor invoering van homohuwelijk

on

Een meerderheid van 61,6 procent van de Australiërs wil dat het burgerlijk huwelijk wordt opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. De Australiërs stemden per post in een peiling, die was georganiseerd door de regering.

De regering had beloofd een wetsvoorstel erover in te dienen in het parlement als een meerderheid in de peiling voor zou stemmen.

Meer dan driekwart van de kiesgerechtigde Australiërs bracht zijn stem uit. 38,4 procent stemde tegen.

Premier Turnbull (foto) zegt dat zijn regering probeert de kwestie nog voor het einde van het jaar door het parlement te krijgen. Australië wordt dan het 26ste land waar het huwelijk is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht.

In augustus gingen in Melbourne 20.000 mensen de straat op om te demonstreren voor legalisering van het huwelijk voor homo’s. Australië is een van de laatste Engelssprekende landen waar mensen van hetzelfde geslacht niet met elkaar mogen trouwen.

(Bron en screenshot: NOS)

Categorieën:Nieuws