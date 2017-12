Paarse Vrijdag op 900 middelbare scholen voor acceptatie

on

Op zo’n 900 scholen voor middelbaar onderwijs en mbo’s was het vandaag ‘Paarse Vrijdag’. Door iets paars te dragen, werd duidelijk gemaakt door leerlingen en leraren dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht de seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

‘Het gaat om het paars uit de regenboogvlag’, zegt Geert-Jan Edelenbosch van het COC tegen de NOS.

‘Dat staat specifiek voor kracht. Kracht om uit de kast te komen en voor je seksualiteit te staan. Wat het ook is: homo, hetero, bi of alles ertussenin. De kleur roze zou meer neigen naar alleen maar homoseksualiteit’, zegt Edelenbosch.

Paarse Vrijdag wordt al sinds 2010 gehouden en is een initiatief van jongerenorganisatie Gay Straight Alliance.

In 2012 keurden de helft van de jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenden op straat. In 2017 is dat percentage gehalveerd naar 27 procent van de jongens en 13 procent van de meisjes. Tegelijkertijd geeft 18 procent van de jongeren aan een homo niet als vriend te willen en 13 procent accepteert geen vriendschap met een meisje dat lesbisch is.

(Bron: NOS, Foto: Friesland College, Twitter)

