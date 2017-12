Homostellen in Australië kunnen vanaf februari trouwen

on

Australië stelt als 25ste land ter wereld het burgerlijk huwelijk open voor paren van gelijk geslacht.

Vorige week stemde de Senaat al voor, nu is er ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor legalisering. De eerste homohuwelijken worden vermoedelijk in februari gesloten.

Vorige maand sprak bij een niet-bindende stemming per post ruim 61 procent zich voor het homohuwelijk uit. Ruim 38 procent stemde tegen. In totaal bracht driekwart van de stemgerechtigde Australiërs een stem uit.

Premier Turnbull beloofde de kwestie nog voor het einde van het jaar aan het parlement voor te leggen. Hij leek zich daarmee in een moeilijke positie te hebben gemanoeuvreerd, omdat een deel van zijn eigen conservatieve partij tegen het homohuwelijk was.

Aanzoek

Vooruitlopend op de wettelijke goedkeuring, deed parlementariër Tim Wilson zijn partner Ryan Bolger maandag een aanzoek in het Huis van Afgevaardigden. Na het ‘Ja’ van zijn partner op de publieke tribune klonk gejuich en applaus in de parlementszaal.

Hevige discussie

De legalisering van het homohuwelijk in Australië kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Sinds 2004 was het homohuwelijk er bij wet verboden. Onder de toenmalige premier Howard werd vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw.

De discussie over de legalisering van het homohuwelijk werd de laatste jaren steeds heviger. Voorstanders botsten met de grote groep christelijke en conservatieve kiezers in het land.

Een referendum was volgens velen niet de juiste manier om tot een besluit te komen. Een niet-bindende volksstemming bracht daarom uitkomst. De uitslag gaf voorstander Turnbull genoeg legitimiteit om de kwestie opnieuw aan het parlement voor te leggen.

