Rusland: er is geen bewijs van homovervolging Tsjetsjenië

Moskou ziet geen reden om de berichtgeving over de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië te geloven. Dat melden de autoriteiten in de Russische hoofdstad, schrijft De Telegraaf.

De Russische onafhankelijke krant Novaya Gazeta schreef eerder deze maand dat er minstens honderd homoseksuele mannen in de overwegend islamitische Russische deelrepubliek werden opgepakt, opgesloten en gemarteld. Ook weden er volgens de krant mensen vermoord.

De journalisten van de krant krijgen sindsdien doodsbedreigingen.

Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov is er geen enkel bewijs dat de berichten kloppen. De Tsjetsjeense leider Kadyrov ontkende de aantijgingen eerder ook al. Hij beweerde dat er in het land geen homo’s zijn.

De Russische president Poetin heeft afgelopen week een ontmoeting gehad met Kadyrov. De woordvoerder van de president zei maandag geen reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal van Kadyrov, ‘totdat er echte aantijgingen zijn. Geen abstracte, anonieme aantijgingen.’

Amnesty International startte een petitie waarin de Russische autoriteiten werden opgeroepen homoseksuelen in Tsjetsjenië te beschermen en onderzoek te doen naar de berichten over vervolging van homoseksuelen.

De Russische autoriteiten zegden toe om de vervolging te onderzoeken.

