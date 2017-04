Meer landen veilig genoeg voor terugsturen asielzoekers

on

Staatssecretaris Dijkhoff heeft twee landen toegevoegd aan de lijst van veilige landen van herkomst. Dat betekent dat asielzoekers die daar vandaan komen, versneld kunnen worden teruggestuurd.

Het gaat om de landen Brazilië en Trinidad en Tobago. Trinidad en Tobago zijn een eilandstaat voor de kust van Venezuela.

Mensen uit die landen worden volgens de inschatting van het ministerie van Veiligheid en Justitie niet blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling, of aan vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof.

Daarbij merkt Dijkhoff wel op dat in individuele zaken de situatie van homoseksuelen of andere LHBT’s uit die landen bijzondere aandacht verdient.

Jamaica

Dijkhoff heeft drie andere landen aangewezen als niet veilig. Dat zijn Colombia, Cuba en Honduras. Voor asielaanvragen uit die landen geldt de normale procedure, waarbij elke aanvraag individueel wordt beoordeeld.

De lijst van veilige landen van herkomst kan steeds worden aangepast, bijvoorbeeld als de mensenrechtensituatie in een land verandert. Het is nu de vijfde keer dat Dijkhoff de lijst heeft aangepast.

Over Jamaica schrijft Dijkhoff nog dat dat land op de lijst van veilige landen staat, maar dat ook daar extra aandacht moet worden besteed aan de situatie van LHBT’s.

(Bron: NOS, foto: Rijksoverheid)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws