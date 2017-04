Rusland wil onderzoek naar anti-homogeweld Tsjetsjenië

on

Rusland wil dat er een onderzoek komt naar geweld tegen homoseksuelen in Tsjetsjenië. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin vrijdag gezegd.

Eerder deze maand verschenen berichten in de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta over aanhoudend geweld tegen homo’s in Tsjetsjenië, een autonome regio in het zuiden van Rusland. Volgens de krant zouden meer dan honderd homo’s in de regio zijn ontvoerd en drie van hen zouden zijn vermoord.

De berichten werden bevestigd door de OSVE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Amnesty International startte een petitie waarin Rusland wordt opgeroepen een onderzoek te starten.

Niet bevoegd

De woordvoerder van het Kremlin benadrukte dat er geen informatie beschikbaar is die de berichten kunnen staven, maar dat ze ‘toch gecontroleerd moeten worden’. Volgens het Kremlin moet het onderzoek door de Tsjetsjeense autoriteiten worden uitgevoerd; Moskou zou die bevoegdheid niet hebben.

Ontkenning

Tsjetsjenië zelf ontkent de berichten van geweld tegen homoseksuelen met klem. ‘Het is onmogelijk om arrestaties te verrichten voor dingen die niet bestaan’, verklaarde de woordvoerder van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

Dat Rusland om een onderzoek vraagt is opmerkelijk. Moskou nam in 2013 een wet aan die de ‘publieke promotie van homoseksualiteit’ verbiedt.

(Bron: De Morgen)

