Voorvechter gebarentaal Bea ‘Prinses’ Visser overleden

Bea Visser is vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Ze werd 82 jaar. Zij was de eerste dove vrouw die openlijk lesbienne uit de kast kwam en ze was medeoprichter van Roze Gebaar, de belangengroep van dove en slechthorende LHBTI’s.

Bea Visser werd geboren in 1936 – twee jaar eerder dan prinses Beatrix, waar ze dus nadrukkelijk niet naar vernoemd is, maar waardoor haar naamgebaar wel ‘Prinses’ werd. Bea Visser groeide op als doof meisje ver haar van ouders in het Friese Akkerwoude in het christelijke instituut voor doven Effatha in Voorburg, in een tijd waarin gebarentaal verboden was.

Tegen alle adviezen en verwachtingen in lukte het haar op te klimmen tot medewerkster bij de sociale dienst van de gemeente Den Haag. Naast haar gewone werk was Bea Visser bijzonder actief in de ontwakende dovenbeweging in de jaren ’70-‘90 van de vorige eeuw.

Gebarentaallessen

Zij was de eerste die in de jaren ‘70 gebarentaallessen ging geven aan, vaak wanhopige, ouders van dove kinderen. Mede door haar initiatieven op dit gebied kon Effatha niet anders dan het verbod op gebarentaal opheffen.

Bea Visser richtte Roze Gebaar op en droeg daarmee bij aan de emancipatie van dove en slechthorende LHBTI’s. Ze bedacht de gebarentaal tekens voor homoseksueel en lesbienne. Tot dan waren er wel gebaren voor flikker en pot.

Biografie

Het levensverhaal van Bea Visser is opgetekend in het boek ‘Bea Visser, Dove Prinses’ door Petra Essink. Deze biografie beschrijft het leven van een Nederlandse dove vrouw in de 20ste eeuw; een bewogen leven van onderdrukking, pijn, vechten, opluchting en emancipatie.

Bea Visser woonde lange tijd in Zwolle.

Verkiezing

In 2009 werden Bea Visser en Petra Essink door de luisteraars van de Roze Golf verkozen tot meest Roze Vrouwen van Overijssel.

(Bron: COC, Roze Golf, foto: Bea Visser tijdens de bekendmaking van de uitslag van de Meeste Roze Man/Vrouw Verkiezing in 2009)

