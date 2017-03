Wetsvoorstel Duitsland voor rehabilitatie homoseksuelen

on

Duitsland gaat homoseksuelen rehabiliteren die na de Tweede Wereldoorlog zijn veroordeeld op grond van artikel 175 van het Wetboek van Strafrecht, dat homoseksualiteit strafbaar stelde.

De regering is akkoord gegaan met een voorstel tot rehabilitatie van Minister van Justitie Heiko Maas.

Het wetsvoorstel, dat nog door het parlement moet worden goedgekeurd, voorziet niet alleen in het schrappen van de veroordeling voor de ongeveer 50.000 mannen die na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld werden wegens homoseksualiteit, maar ook in een schadeloosstelling.

Dwangarbeid

Artikel 175 werd in 1871 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen en in 1935 door de Nazi’s aangescherpt. De straf werd verhoogd tot maximaal tien jaar dwangarbeid. In Nazi-Duitsland werden meer dan 42.000 mannen veroordeeld op basis van artikel 175.

Concentratiekamp

Het nazi-regime sloot uiteindelijk tussen de 5.000 en 15.000 mannen op in concentratiekampen vanwege hun (veronderstelde) homoseksualiteit. De meesten van hen stierven daar. Zij die een kamp op Duitse bodem overleefden, werden na de oorlog niet vrijgelaten maar moesten een eventueel voor de oorlog door de rechtbank opgelegde straf alsnog uitzitten.

DDR

Na de Tweede Wereldoorlog bleef het artikel in beide Duitslanden gehandhaafd, maar in de toenmalige DDR werden homo’s minder intensief vervolgd.

Leeftijdsgrens

Na 1969 werd de wet versoepeld door een leeftijdsgrens van 21 jaar in te voeren. Vier jaar later werd die grens verder verlaagd naar 19 jaar. Pas in 1994 werd het artikel uit het wetboek geschrapt.

(Bron: Duitsland Instituut/NOS)

