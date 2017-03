Politie van Middelburg op zoek naar slachtoffers afperser

on

De politie in Middelburg is er van overtuigd dat de man die vorige week werd opgepakt voor het afpersen van homo’s, meerdere slachtoffers heeft gemaakt.

Uit sms-berichten blijkt dat de verdachte, een 41-jarige inwoner van Middelburg, nog zeker drie andere mannen probeerde af te persen. Hij dreigde sekstapes te sturen naar zakenrelaties of echtgenotes als er niet betaald werd. Ook dreigde hij de tapes openbaar te maken op internet.

De politie heeft de identiteit van de slachtoffers nog niet kunnen achterhalen. Ook is niet duidelijk of er betaald is aan de verdachte.

De verdachte werd aangehouden, toen hij 25.000 euro kwam ophalen bij een van zijn slachtoffers die naar de politie was gestapt.

(Bron: PZC)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws