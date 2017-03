Russische zangeres is niet welkom in Kiev op Songfestival

on

Oekraïne laat de Russische zangeres Julia Samojlova het land niet in. Zij zou Rusland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Kiev.

Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst heeft Samojlova in juni 2015 opgetreden in de Kertsj op de Krim.

Bezet gebied

Op het reizen naar de Krim staan in Oekraïne forse gevangenisstraffen, sinds het schiereiland drie jaar geleden door Rusland werd ingelijfd. De Krim wordt internationaal als bezet gebied beschouwd.

Julia Samojlova werd eerder deze maand aangewezen om op het land met het nummer Flame is burning te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De Oekraïense veiligheidsdienst kondigde direct een onderzoek naar de zangeres.

‘Diep teleurgesteld’

In een reactie zegt de EBU, European Broadcasting Union, de ‘wetten van het gastland te moeten respecteren’, maar ‘diep teleurgesteld’ te zijn over dit besluit.

‘Het gaat in tegen de geest van het festival en de kernwaarde dat niemand mag worden buitengesloten.’ De EBU laat weten in gesprek te zullen blijven met de Oekraïense autoriteiten en dat het streven is dat ‘uiteindelijk alle artiesten kunnen optreden op het Eurovisie Songfestival in Kiev.’

(Bron: EBU, RTL, foto still video Samojlova)

