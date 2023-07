COC Twente-Achterhoek nodigt mensen uit voor goed gesprek

on

COC Twente-Achterhoek nodigt iedereen uit om zaterdagmiddag in Hengelo te komen praten over hoe we met elkaar omgaan en willen omgaan.

De middag is een reactie op de tweet van fractievoorzitter Brian Geertshuis van Forum van Democratie in Hengelo,waarin hij de ‘lhbti-plus-ideologie’ vergeleek met het naziregime.

Het COC reageerde ‘met afschuw’ op de tweet en heeft Geertshuis uitgenodigd voor een gesprek, maar wil ook met anderen in gesprek ‘om samen te onderzoeken hoe onze samenleving eruit ziet en hoe wij met elkaar (willen) omgaan. Hoe geven wij invulling aan het begrip inclusiviteit? Hoe ziet de praktijk eruit? Hoe geef je daadwerkelijk ruimte voor je medemens? Hoe ver mag je gaan in het uiten van je mening? Mag je daarmee andere mensen of groepen beschadigen?’

De bijeenkomst van COC Twente Achterhoek is bij het gemeentehuis van Hengelo en wie mee wil praten wordt verzocht zich op te geven.

(Bron en afbeelding: COC Twente-Achterhoek)

