Eurogames in Bern worden zaterdag afgesloten met een Pride

on

In de Zwitserse hoofdstad Bern worden deze week de Eurogames gehouden. Het queer-sportevenement wordt zaterdag afgesloten met het Bern’s Pride Festival.

In Bern zijn 2.314 sporters die met elkaar strijden in twintig verschillende takken van sport, zoals voetbal, zwemmen en volleybal, aldus de organisatoren woensdag.

Er staan ook niet-traditionele sporten op de agenda, waaronder ‘quadball’ (voorheen bekend als zwerkbal, genoemd naar de sport die voorkomt in de Harry Potter- boeken), ‘gelijkheidsdansen’ en ‘zelfverdediging voor homo’s’.

De spelen zijn bedoeld om diversiteit te vieren en ‘iedereen een veilige ruimte te bieden om samen te komen en te sporten’, aldus de organisatie.

Naast de traditionele mannelijke en vrouwelijke categorieën, bevatten de competities een derde categorie voor non-binaire mensen.

Het evenement wordt zaterdag afgesloten met de BernPride, die na zes jaar afwezigheid terugkeert naar de hoofdstad.

De Eurogames worden sinds 1992 jaarlijks in een andere Europese stad gehouden. Vorig jaar waren de Eurogames in Nijmegen. In 2020 waren de spelen ook in Zwitserland, in Zürich. Volgend jaar is Wenen de gaststad voor de spelen.

(Bron: Eurogames Bern, SwissInfo; foto: Eurogames Bern)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws