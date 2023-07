Smullen van regenboogtompoucen tijdens Ienieminiepride

on

Tijdens de Ienieminipride in Giethoorn hebben vrijwilligers van de stichting Regenboog Steenwijkerland regenboogtompoucen uitgedeeld aan omstanders.

De stichting voer woensdag met een punter door de grachten met aan boord een dragqueen en een grote hoeveelheid tompoucen in de kleuren van de regenboog die gretig aftrek vonden onder de nieuwsgierige omstanders die op het spektakel afkwamen.

Met de actie wilde de stichting de boodschap van inclusiviteit, gelijkheid en acceptatie uitdragen. ‘Ondanks de vooruitgang die is geboekt in de afgelopen jaren, blijft het van essentieel belang om aandacht te blijven vragen voor de noodzakelijke inclusie van de LHBTIQ+-gemeenschap in onze samenleving’, aldus Regenboog Steenwijkerland.

(Foto: screenshot filmpje Regenboog Steenwijkerland Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel