Voorman Forum in Hengelo vergelijkt Pride met nazi-Duitsland

Fractievoorzitter Brian Geertshuis van Forum voor Democratie in Hengelo heeft op Twitter een vergelijking gemaakt tussen de Pride en nazi-Duitsland.

Hij zette op Twitter een foto van een regenboogvlag en een nazivlag met de tekst: ’80 jaar later, ideologie in your face. Ik heb geen haat jegens homo’s of wie dan ook, met welke seksuele voorkeur dan ook, wel constateer ik dat de LGBTQ-ideologie geen ruimte laat voor bekritisering van eigen gedachtegoed, zoals ook het geval ten tijde van het nazisme. Ik maak een vergelijking tussen dwang van twee ideologieën.’

Het bericht is inmiddels weggehaald, maar maakte veel reacties los.

‘Dus je vergelijkt de beweging die voor erkenning en gelijke rechten strijd, met nazisme’, schrijft iemand. ‘Je bent een schande voor iedere Tukker’, zegt een ander. ‘Ongelofelijk beschamend.’

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Geertshuis de vergelijking maakt met het nazisme van Hitler. Tijdens de coronacrisis noemde hij op een internetforum de verantwoordelijken van het coronabeleid ‘smeerlappen’. ‘Ik kijk uit naar de dag dat ze met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk’, schreef hij.

Geertshuis werkte op dat moment nog bij de politie, die daarop een intern onderzoek ingelaste. ‘In goed overleg’ stapte de Hengeloër daarna op. De politie zei dat de uitspraken van Geertshuis de beroepscode van de politie schaadden.

