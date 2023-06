Regenboogbank in Ede opnieuw doelwit van vandalen

on

De regenboogbank in het centrum van Ede is door onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag zwart geschilderd. Medewerkers van de gemeente hebben de bank vrijdag weer schoongemaakt, net op tijd voor de eerste Pride Walk, vrijdagavond.

De ronde regenboogbank staat op de hoek van de Molenstraat en de Grotestraat en werd in maart vorig jaar geplaatst. In november werd de bank ook al zwart geschilderd.

‘Weer een daad van homo- en transfobie in deze gemeente’, schrijft Ricardo Brouwer, voorzitter van belangenorganisatie COC Midden Gelderland op Twitter. ‘Des te meer reden om vanavond mee te lopen met de Pride Walk daar.’

Sam Elfvering, gemeenteraadslid van D66 in Ede laat ook op Twitter weten mee te lopen in de Pride Walk: ‘Ik loop mee omdat ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Deze actie laat maar weer zien hoe hard dat nodig is.’

Dit weekeinde is het Ede Pride.

(Bron: Omroep Gelderland, Twitter; foto’s: Twitter – Sam Elfvering)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws