Regenboogbank in Ede is door onbekenden zwart geverfd

De regenboogbank in het centrum van Ede is in de nacht van maandag op dinsdag overgeschilderd met zwarte verf. De ronde bank staat op de hoek van de Molenstraat en de Grotestraat en werd in maart geplaatst.

In een reactie noemt de gemeente het overschilderen ‘Een teleurstellende actie die laat zien dat er ook in onze gemeente nog genoeg werk te doen is. We gaan het bankje zo snel mogelijk herstellen en doen aangifte bij de politie.’

‘Ik ben er vanmiddag even langs gereden en vond het heel verdrietig om te zien dat het bankje was zwartgelakt’, zegt wethouder inclusie Karin Bijl (foto) tegen Omroep Gelderland. ‘Het lijkt alsof de gemeenschap er niet mag zijn, dat dat de boodschap is. Dit is niet de chique manier om je mening te uiten.’

De gemeente heeft de bank inmiddels gedemonteerd om het opnieuw te laten lakken in de kleuren van de regenboog. De wethouder zegt dat de gemeente daarmee een signaal af wil geven. ‘Dat we echt voor het bankje staan – en dat het nodig is om regenbooggemeente te zijn en in ons beleid nóg meer aandacht te besteden aan de dialoog. We moeten in gesprek blijven om elkaar te begrijpen en inlevingsvermogen te hebben in het wat het betekent om je kleur te laten zien.’

(Bron: Twitter, Omroep Gelderland; foto gemeente Ede)

Categorieën:Nieuws