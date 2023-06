Nederland krijgt wet voor draagmoederschap: ‘baanbrekend’

on

Nederland krijgt een wet voor ‘kind, draagmoederschap en afstamming’. Het kabinet werkt aan zo’n wet.

Advocaat familierecht Jo-an van der Tol, die jaarlijks zo’n 200 wensouders bijstaat bij een draagmoedertraject, zegt over de wet tegen de NOS: ‘Dit is baanbrekend. Nu is er eigenlijk niets geregeld en mensen weten niet waar ze aan moeten voldoen. Moet er verplichte counseling zijn? Moet er verplichte onafhankelijke juridische bijstand zijn? Dat zijn voorbeelden waar mensen nu nog geen houvast hebben. Straks wordt dit een wettelijke verplichting.’

Het is nog niet duidelijk of de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met de wet. Regeringspartij ChristenUnie heeft grote bezwaren. Ook is nog niet bekend is hoe de BBB, de grootste partij in de Eerste Kamer, ertegenover staat, maar de verwachting toch dat het wetsvoorstel het wel gaat halen.

Draagmoeder gezocht

Iets anders wat de wet mogelijk maakt, is aangeven dat je een draagmoeder zoekt of je aanbieden als draagmoeder. Nu mag dat niet. Advocaat Van der Tol: ‘Dat maakt het supermoeilijk, want het komt maar weinig voor dat stellen toevallig iemand kennen die het wil doen.’ Soms lossen stellen het op door te gaan bloggen over hun wens, vertelt Van der Tol. ‘Dan schrijven ze niet “draagmoeder gezocht”, want dat is dus strafbaar, maar wel “wat zou het fijn zijn om een draagmoeder te hebben”.’

‘In Nederland is degene die het kind draagt nu automatisch de juridische moeder’, legt advocaat Van der Tol uit. Na de geboorte duurt het vaak meer dan een jaar voor wensouders de juridische ouders van hun kind zijn. ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat ze in de tussentijd geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen en ook geen medische beslissingen voor de baby mogen nemen.’

In de nieuwe wet komt ook te staan dat in een register informatie wordt opgenomen over het draagmoederschapstraject, zodat het kind later gegevens kan inzien over bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt tussen de draagmoeder en de wensouders.

Verder wordt vastgelegd wat wensouders voor de draagmoeder mogen betalen, bijvoorbeeld positiekleding, en hoe hoog het bedrag van de vergoeding mag zijn.

‘In de eerste plaats zorgen we er met deze wet voor dat kinderen geboren uit draagmoederschap in ieder geval juridisch gezien een goede start maken. Het is aan de wensouders om in het belang van hun toekomstige kind verantwoorde keuzes te maken’, aldus minister Franc Weerwind.

Verse ouders

Duco en Ron, die net ouders zijn geworden van hun tweede kind via draagmoeder Esther. Esther vertelt: ‘Mijn eigen gezin is met een vrouw en twee kinderen. Wij waren afhankelijk van een donor om moeder te kunnen worden. Ik had altijd de wens om iets terug te kunnen doen. Dit leek mij de mooiste manier.’

