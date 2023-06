Voetbalverenigingen zien ‘homo’ als ‘normaal’ scheldwoord

on

Voor veel amateurvoetbalverenigingen is ‘homo’ een ‘normaal’ scheldwoord. Het wordt veelvuldig gebruikt en wordt gezien als onschuldig en niet specifiek gericht tegen homoseksuelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het antidiscriminatiebureau Radar in Eindhoven.

Radar deed onderzoek naar de aanpak van racisme en discriminatie in het amateurclubvoetbal. De resultaten zijn donderdag gepresenteerd. Voor het onderzoek benaderde het antidiscriminatiebureau clubs in Rotterdam en West-Brabant.

De meeste vereniging die werden benaderd voor de veldverkenning weigerden medewerking. De argumenten liepen uiteen van: ‘geen tijd’ en ‘speelt hier niet’ tot ‘niet woke willen zijn’. Racisme en discriminatie in het amateurvoetbal is een taboe, concludeert Radar.

Witte hetero’s

Als het gaat om discriminatie van mensen met een andere huidskleur of afkomst zeggen de ondervraagden dat dit vaak gebeurt. Vooral door de tegenstanders of toeschouwers. Discriminatie en racisme binnen de eigen club is dan weer iets dat volgens hen nauwelijks voorkomt. Volgens Radar gaven vooral witte heteromannen dat aan.

Veel clubs hebben wel een gedragscode, maar de ondervraagden konden niet zeggen of discriminatie en racisme daar ook in voorkomen.

Nieuwe richtlijn

Radar stelt voor een nieuwe richtlijn in te voeren om discriminatie op het veld aan te pakken: ‘One strike you’re out. 1x discrimineren = vandaag terrein verlaten’.

Later dit jaar komt Radar met nog meer tips om discriminatie en racisme aan te pakken.

(Bron: Omroep Brabant, Radar)

