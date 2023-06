Aidsfonds start petitie tegen Oegandese anti-LHBTI-wet

on

Het Aidsfonds is een online-petitie gestart tegen de anti-LHBTI-wet die van kracht is geworden in Oeganda. Met de petitie wil het Aidsfonds de Nederlandse overheid aanmoedigen om zich uit te blijven spreken tegen deze wet en vóór het recht op zorg van iedereen.

Direct na de ondertekening van de wet door de Oegandese president Yoweri Museveni besloot Nederland de geldkraan dicht te draaien voor hulp om de rechtshandhaving in Oeganda te bevorderen.. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) noemde het ‘vreselijk dat Oeganda definitief kiest voor extreme anti-LHBTI-wetgeving’.

Het Aidsfonds stelt dat de wet het aantal aidsdoden in Oeganda zal verhogen. ‘We zien in landen met anti-LHBTI-wetgeving dat het aantal homomannen met hiv vijf keer hoger is dan in landen zonder zulke wetten. Mensen durven zich niet te laten testen uit angst voor de doodstraf of om hun familie in gevaar te brengen.’

Hulpverlening steeds moeilijker

Veel LHBTI-hulporganisaties sloten de afgelopen maanden hun deuren uit angst voor aanvallen. ‘Ook partners van Aidsfonds geven aan dat het steeds moeilijker wordt om hun werk te doen omdat de dreiging uit conservatieve hoek groter wordt.’

Oprukkend conservatisme

Ook in andere landen buiten Oeganda is vergelijkbare wetgeving in de maak. Ook signaleert het Aidsfonds dat in die landen LHBTI-Plussers en partnerorganisaties steeds vaker te maken hebben met geweld en politie-invallen.

Daarom is volgens het Aidsfonds politieke druk hard nodig. De handtekeningen worden aangeboden aan minister Liesje Schreinemacher.

(Bron en afbeelding: Aidsfonds)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws