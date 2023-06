Oproep aan Achterhoekse gemeenten: doe mee aan de Pride

on

Alle gemeenten in de Achterhoek moeten zich aansluiten bij de Achterhoek Pride. Die oproep kwam donderdagmiddag van wethouder Elvira Schepers bij de officiële start van de Achtehoek Pride in het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde.

De Achtehoek Pride ontstond, nadat Oost Gelre en Winsterwijk zich in 2021 hadden uitgeroepen tot ‘Regenbooggemeente’ en er werd nagedacht over de invulling daarvan. Het leidde tot de eerste Achterhoek Pride vorig jaar, die gedragen wordt door beide gemeenten.

Als het aan Schepers ligt haken de andere gemeenten volgend jaar aan. Haar collega Arjen Schutten van Oost Gelre is het daarmee eens.

In een aantal andere gemeenten zijn wel activiteiten georganiseerd door particulieren in het kader van de Pride-maand. Zo wordt de hervormde kerk in Eibergen de komende weken verlicht in de kleuren van de regenboog en is er zaterdag 10 juni een Pride Walk in Zutphen.

Expositie

De openingshandeling van de Pride-maand in de Achterhoek bestond uit het onthullen van een kunstwerk van Sjoerd van Rooij door de wethouders Schepers en Schutten (foto).

Het kunstwerk is onderdeel van een expositie met werk van Van Rooij en de uit Kyiv gevluchte fotograaf Larysa Rusina. De expositie is tot 15 juni te zien in het gemeentehuis in Lichtenvoorde en verhuist daarna naar het gemeentehuis in Didam. Werk van beide kunstenaars is de hele maand juni ook te zien in het gemeentehuis van Winterswijk.

(Bron en foto: Roze Golf)

