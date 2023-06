De Oude Mattheüs in Eibergen verlicht in regenboogkleuren

on

De kerk in Eibergen is de hele Pride-maand ’s nachts verlicht in de kleuren van de regenboog. De kerk van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken staat midden in Eibergen aan de Grotestraat.

De kerk, de Oude Mattheüs, stamt uit 1500 en werd gebouwd ten behoeve van de rooms-katholieke eredienst. Na de de reformatie werd de kerk in 1617 overgenomen door de hervormde gemeente. Daarbij werd alles wat aan de rooms-katholieke eredienst herinnerde verwijderd of onder gekalkt.

Bij de restauratie in de jaren zeventig heeft de kerk het huidige interieur gekregen. de kerk is elke woensdagavond te bezoeken.

Kei-Café

Het idee om de kerk uit te lichten in de regenboogkleuren komt van Ienke Spoor. Zij is als vrijwilliger bij COC Twente-Achtehoek coördinator van het Kei-Café, een ontmoetingsavond voor LHBTI-Plussers met een beperking, die elke derde donderdag van de maand gehouden wordt in Café’t Doktertje in Lichtenvoorde.

Op donderdagavond 15 juni wordt er een groot feest met het thema ‘Glitter & Glamour’. Er zijn die avond optredens op een buitenpodium bij ’t Doktertje van Niquita de Pailette en Elenora D’Enrique.

(Foto: Ienke Spoor)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder