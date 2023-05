Oegandese president ondertekent strenge anti-LHBT-wet

on

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft maandag de anti-LHBTI-wet ondertekend. Relaties met een partner van hetzelfde geslacht waren al verboden in Oeganda, maar in een aantal gevallen staat daar nu de doodstraf op.

Ook komen er strengere straffen op ‘het promoten’ van homoseksualiteit. Daarmee wordt seksuele voorlichting verboden. Er staat een gevangenisstraf op van twintig jaar. Voor het hebben van seks met een partner van hetzelfde geslacht, kun je levenslang krijgen.

Doodstraf

Op ‘verzwarende homoseksualiteit’, seks met een minderjarige, seks hebben als je hiv-positief bent en incest met iemand van hetzelfde geslacht, staat de doodstraf. Ook het niet melden van ‘verzwarende homoseksualiteit’ is strafbaar.

De wet roept ook op tot ‘rehabilitatie’. Dat is een omstreden conversietherapie voor homoseksuele delinquenten.

Het is ook verboden om mensen die de ‘verzwarende homoseksualiteit’-wet overtreden hebben, niet te melden bij de autoriteiten.

Geldkraan dicht

Door de nieuwe wet komt de internationale financiële hulp die Oeganda krijgt in gevaar. Het land ontvangt elk jaar miljarden euro’s aan internationale hulp, maar zou dat geld nu door een nieuwe reeks sancties kunnen verliezen. Volgens president Museveni mag de wetgevende macht zich niet onder druk laten zeggen ‘door de imperialisten’, zo vindt hij.

Nederland

Nederland heeft de geldkraan dichtgedraaid voor hulp om de rechtshandhaving te bevorderen. Zo wordt voorkomen dat Nederlands geld gebruikt kan worden om Oegandese homoseksuelen te vervolgen.

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) noemt het ‘vreselijk dat Oeganda definitief kiest voor extreme anti-LHBTI-wetgeving’.

’We blijven intussen de bescherming van de LHBTI-Plus-gemeenschap actief steunen’, aldus de minister.

Met dat zogenoemde Justice Law and Order Sector-programma was de komende jaren 25 miljoen euro gemoeid. Schreinemacher bekijkt nog of ook andere hulpprogramma’s die in Oeganda lopen moeten worden gestopt.

België

‘Deze nieuwe draconische wet gaat in tegen de grondrechten van alle Oegandezen’, reageert de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez. ‘In Belgische ontwikkelingsprojecten kan en zal er geen sprake zijn van discriminatie op basis van seksuele geaardheid. We laten de Oegandese bevolking, en vooral de LHBTI-Plus-gemeenschap, niet in de steek.’

‘Donkere en trieste dag’

‘De Oegandese president heeft vandaag homofobie en transfobie gelegaliseerd’, zegt Clare Byarugaba, een Oegandese mensenrechtenactiviste, aan Reuters. ‘Het is een zeer donkere en trieste dag voor de LHBTI-Plus-gemeenschap, onze bondgenoten en heel Oeganda.’ Zij en andere activisten gaan gerechtelijke stappen ondernemen tegen de nieuwe wet.

Bedreiging

Eerder dit jaar stuurde Museveni het wetsvoorstel terug naar het parlement voor herzieningen. De laatste versie van het wetsvoorstel werd eerder deze maand aangenomen.

In het eerste voorstel stond dat iemand zich niet als queer mocht identificeren en werd burgers opgelegd dat ze LHBTI-Plussers moeten aangeven. Dat is nu uit de wet gehaald. Vorige maand nam het parlement die aangepaste versie aan. Bijna alle 389 parlementsleden steunden de aangepaste wet en maandag zette president Museveni er zijn handtekening onder.

Op de vlucht

Voorstanders van de wet menen dat homoseksualiteit strenger moet worden bestraft, omdat het een bedreiging vormt voor de traditionele waarden van het land.

Veel LHBTI-Plussers hun sociale media-accounts verwijderd en zijn hun huizen ontvlucht. Een aantal heeft zelfs het land verlaten.

In landen als Ghana, Kenia en Tanzania wordt gewerkt aan soortgelijke wetgevingen.

(Bron: AD, NOS, VRT; foto: GTRES)

