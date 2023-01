Protest van Russische asielzoeker bij gebouw IND in Utrecht

on

De Russische, 18-jarige asielzoeker Danil is maandag een eenpersoonsprotestactie begonnen bij gebouw van de IND in Utrecht. De LHBTI’er wil zo snel mogelijk een interview bij de IND.

Zijn leven staat, net als dat van velen, stil in de asielopvang. Bovendien is het er voor hem onveilig en is er onvoldoende aandacht voor zijn situatie. Terugkeer naar Rusland is voor hem geen optie, waarmee zijn zaak snel afgehandeld kan worden.

LGBT Asylum Support pleit al langer voor versnelde afhandeling van asielaanvragen, waarvan de uitkomst helder is.

De stichting die zich inzet voor LHBTI-Plus-asielzoekers heeft daarover verantwoordelijk staatssecretaris eerder al een brief gestuurd.

Door een gebrek aan capaciteit zijn de beslistermijnen van de IND van zes naar 15 maanden verlengd. De verlenging bracht al eerder asielzoekers tot acties, waaronder een aantal asielzoekers die in hongerstaking ging.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Categorieën:Nieuws