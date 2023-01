Vier Franse kinderen zitten vast na zelfmoord medescholier

on

In Frankrijk zijn vorige week twee jongens en twee meisjes aangehouden. Ze worden ervan verdacht hun 13-jarige klasgenoot Lucas te hebben gepest omdat hij homoseksueel was. De jongen maakte drie weken geleden een einde aan zijn leven.

De kinderen worden beschuldigd van ‘pesterijen die mede hebben geleid tot zelfmoord’. Daar staat een straf op van maximaal 10 jaar.

‘Tijdens hun verhoor hebben de kinderen bekend dat ze hun schoolgenoot verscheidene keren hebben gepest’’, maakte de openbaar aanklager bekend. ‘Dat was tussen september 2022 en januari 2023.’

De moeder van Lucas, Séverine (foto), wil niemand de schuld geven van de dood van haar zoon.

‘Ze waren gemeen tegen mijn zoon en hij is er niet meer. Ze zijn van de leeftijd van Lucas. Het zijn nog maar kinderen’, zei ze maandagmiddag op een persconferentie. Het was voor het eerst dat ze in de openbaarheid trad.

‘Het zijn nog steeds kinderen en ik wens ze geen kwaad toe. Ondanks wat er is gebeurd, willen we ze beschermen.’

‘Te weinig gedaan’

Lucas zat in de 4e klas van het Louis-Armand College een school met 700 leerlingen in Golbey, valbij Épinal .

Séverine is gestopt met werken om zich aan haar twee andere kinderen te wijden. Ze heeft het gevoel dat niet alles is gedaan om Lucas te beschermen. Ze herhaalt dat ze twee of drie keer melding heeft gedaan bij de school van de pesterijen. Volgens de familie heeft de schooldirectie te weinig gedaan. De school zegt wel degelijk in actie te zijn gekomen. Er zou een gesprek zijn geweest met de moeder en er zou ook gesproken zijn met pestende kinderen.

Zwaardere straffen

In oktober 2021 pleegde een 14-jarig meisje, Dinah, zelfmoord. Ook zij zou op school zijn gepest, omdat ze lesbisch was. Die zaak leidde eveneens tot grote verontwaardiging. Uit onderzoek bleek dat één op de tien Franse kinderen te maken heeft met pesten.

Mede daardoor kwam de politiek in actie. Er werd een wetsvoorstel gepresenteerd met zwaardere straffen. Die wet werd in maart vorig jaar van kracht. Sindsdien kunnen leerlingen, studenten en docenten drie jaar cel krijgen voor pesten en zelfs dus tien jaar cel als dat leidt tot zelfmoord of een poging tot zelfmoord.

Witte mars

Zondag 5 februari wordt in Épinal een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan Lucas. ‘Hij was een geweldige kleine jongen. Ik wil niet dat iemand hem vergeet. Deze wandeling is onze manier om hem in leven te houden.’

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: TV3, NOS; screenshot TV3)

