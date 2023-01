Zangeres en actrice Heddy Lester op 72-jarige leeftijd overleden

on

Zangeres en actrice Heddy Lester is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze overleed in haar woning in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker.

Heddy Lester, haar artiestennaam, werd geboren als Heddy Affolter.

Ze deed in 1977 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met het lied De Mallemolen, geschreven door haar broer Frank Affolter en tekstschrijver Wim Hogenkamp. Ze eindigde met het lied op de twaalfde plaats.

Haar ouders, Louise de Montel en Coen Affolter, runden een theaterrestaurant aan de Keizersgracht in Amsterdam, waar in de jaren 70 onder andere Ramses Shaffy optrad.

Aanvankelijk was ze niet trots op haar deelname aan het songfestival; ze ambieerde een kleinkunst carrière. Ze speelde in 1988 onder meer in het toneelstuk Ghetto van Toneelgroep De Appel met de vorig jaar overleden Eric Schneider. Dat stuk ging over Joden in de Pools ghetto’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar moeder werd tijdens de oorlog gevangen gezet in kamp Vught.

De oorlog en haar familiegeschiedenis kwam ook terug in de voorstelling 10 Duizend Zakdoeken, die ze maakte mat schrijver Rob Crispijn.

In 2020 speelde ze haar laatste rol in de film Groeten van Gerri, als moeder van hoofdpersonage Gerri van Vlokhoven, een rol van Frank Lammers.

Voor het grote publiek bleef Heddy Lester verbonden aan het Eurovisie Songfestival. Het stoorde haar dat ze in 2020 geen uitnodiging kreeg toen het festival in Rotterdam zou worden gehouden. ‘De Mallemolen is een van de bekendste nummers gebleven. En ik heb geen één uitnodiging gezien of zoiets. Te achterlijk voor woorden vind ik het allemaal’, zei ze destijds in het programma Volgspot op NPO Radio 5. ‘Ze denken dat ik overleden ben of misschien weten ze mijn adres of telefoonnummer niet meer, ik heb geen idee.’ Volgens de organisatie was er naar niemand een officiële uitnodiging gestuurd.

Het lied De Mallemolen werd door Radio2-luisteraars verkozen in de lijst met de beste 50 Songfestivalliedjes ooit.

(Bron: NOS, Het Parool)

