Roze Golf vanaf deze week te horen bij lokale omroep Almelo

De radioversie van de Roze Golf is met ingang van dinsdag te horen via de frequenties van AaFM, de lokale omroep van Almelo. Ook is de uitzending terug te luisteren via de site van de omroep.

AaFM gaat de Roze Golf elke dinsdag uitzenden tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Zoals eerder gemeld schrapt RTV Oost de Roze Golf uit de radioprogrammering. Volgens de omroep is er geen plaats meer voor zogenoemde doelgroepprogramma’s op de zender, waardoor het oudste programma van de omroep van de zender verdwijnt na zondag 8 januari.

Wel blijft de Roze Golf onder de vlag van RTV Oost beschikbaar als podcast.

De wekelijkse radio-uitzending wordt exclusief gemaakt voor AaFM, maar is gratis beschikbaar voor andere (lokale)omroepen.

Kijk hier voor de frequenties van AaFM.

